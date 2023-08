Geldberater: Kursschwankungen bei Obligationen – Soll ich den enttäuschenden PK-Fonds verkaufen? Altersgeld muss von Vorsorgeinstitutionen gemäss BVG-Vorschriften vorsichtig investiert werden – dennoch verzeichnen viele Fonds Verluste. Die Tipps vom Geldberater. Martin Spieler

Obligationen guter Schuldner erholen sich wieder: Erst wer in Panik aussteigt und das Kapital bezieht, verzeichnet reale Verluste. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich werde 63 Jahre alt und bin schon seit längerem arbeitslos. Ich hatte mich entschieden, meine PK von 400'000 Franken bei der Swiss Life in einen Fonds mit mittlerem Risiko zu investieren. Der Buchverlust betrug 14 Prozent, inzwischen hat sich der Fonds etwas erholt. Meine 3. Säule mit 150'000 Franken liegt auf einem Sparkonto und dient als Überbrückung für meinen reduzierten Lebensunterhalt, bis ich dann von der AHV einen Zustupf bekomme. Ich bin auf der Suche nach Arbeit, aber mit 63 Jahren ist dies fast eine Mission-Impossible. Soll ich mein PK-Kapital im Swiss-Life-Fonds liegen lassen? Am besten wäre, eine Arbeit zu finden, aber das Potenzial älterer Herren scheint auf dem Arbeitsmarkt nicht erkannt zu werden. Leserfrage von U.G.

Zwar weiss ich nicht, in welche Fonds Sie Ihr Pensionskassenkapital bei der Swiss Life genau investiert haben. Sie haben aber die Sicherheit, dass dieses Geld im Rahmen der BVG-Vorschriften angelegt ist. Das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) definiert nämlich Vorgaben, nach denen die Vorsorgeeinrichtungen das Vermögen der Versicherten investieren müssen. So müssen die Vermögensanlagen sorgfältig ausgewählt und die Mittel auf diverse Anlagekategorien verteilt werden, um die Risiken zu beschränken. Dies bedeutet allerdings nicht, dass man kein Anlagerisiko trägt, wie Sie selbst feststellen mussten.

Auch die Versicherten der meisten Pensionskassen sind wie Sie mit Buchverlusten konfrontiert und die Deckungsgrade der Kassen haben gelitten. Dies ist für Sie kein Problem, solange Sie Ihr Kapital nicht gleich beziehen müssen. Ich gehe davon aus, dass der Grossteil Ihres PK-Kapitals bei der Swiss Life in Obligationen von guten Schuldnern sowie indirekt in Immobilienanlagen und nur ein kleinerer Teil in Aktien und weiteren Anlageklassen investiert ist.

Leider ist es eine falsche Annahme, dass die Kurse von Obligationen nie sinken.

Dass Sie dennoch auf Buchverlusten sitzen, hat mit den steigenden Zinsen zu tun: Weil die internationalen Notenbanken die Zinsen angesichts der hohen Inflation stark und schnell erhöht haben, sind die Kurse von vielen bestehenden Obligationen unter Druck gekommen. Die Investoren erhalten bei Obligationen, die neu herausgegeben werden, mehr Zins. Entsprechend ziehen sie diese vor, womit bestehende Obligationen weniger attraktiv werden und der Kurs dieser an der Börse sinkt. Genau darum sind viele Versicherte und Anlegerinnen, deren Gelder zu einem grossen Teil in Obligationen investiert ist, mit zum Teil beträchtlichen Buchverlusten konfrontiert.

Leider ist es eine falsche Annahme, dass die Kurse von Obligationen nie sinken. Üblicherweise weisen Obligationen von guten Schuldnern deutlich geringere Kursschwankungen auf als etwa Aktien. Die Kurse können aber schwanken – insbesondere wenn sich die Zinsen so wie jetzt ändern. Das Positive für Sie ist: Bis zum Ende der Laufzeit erholen sich die Kurse von Obligationen von guten Schuldnern in der Regel wieder. Zudem kommt der Zinserhöhungsprozess irgendwann zum Stoppen. Dann werden sich die Obligationenkurse erholen und Sie können wahrscheinlich einen guten Teil Ihrer Buchverluste aufholen. Wenn Sie in Panik einfach aussteigen und Ihr Kapital sofort beziehen würden, würden aus den Buchverlusten reale Verluste. Darum finde ich es sinnvoll, wenn Sie abwarten und das Geld noch investiert lassen – und so an einer weiteren Erholung bei Obligationen, die ich für wahrscheinlich halte, möglichst partizipieren.

Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Im Geldblog beantwortet er täglich eine Leserfrage. Möchten Sie einen Rat? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.