Städtische Abstimmung – Soll die Stadt Monopoly oder Eile mit Weile spielen? Das Stadtberner Stimmvolk entscheidet am nächsten Sonntag, ob der Gemeinderat auch in den nächsten Jahren für 60 Millionen Wohnungen kaufen kann. Stefan Schnyder

Die Stadt Bern hat an der Looslistrasse in Bern-Bethlehem mehrere Wohnungen gekauft. Foto: Beat Mathys

Ist es eine Erfolgsgeschichte? So sehen es die SP und die Grünen. Oder ist es, wie es SVP-Stadtrat Thomas Fuchs formulierte, ein Märchen, wie es Fidel Castro einst erzählte? So diametral unterschiedlich wird der Plan der Berner Stadtregierung beurteilt, auch in den den nächsten Jahren für 60 Millionen Wohnungen zu kaufen.

Die Stadtberner Stimmbevölkerung kann am 26. September bereits zum zweiten Mal innerhalb von zweieinhalb Jahren über eine solche Vorlage abstimmen. Bereits im Mai 2019 hat sie einem Rahmenkredit in Höhe von 60 Millionen zugestimmt. Seit dieser Abstimmung hat der Gemeinderat für 45,51 Millionen Franken 86 Wohnungen gekauft. Damit die Stadtregierung auch in den nächsten Jahren bei günstigen Gelegenheiten zuschlagen kann, will sie den Rahmenkredit um ebendiese 45,51 Millionen Franken erhöhen, damit sie wieder 60 Millionen Franken für Zukäufe zur Verfügung hat.