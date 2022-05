Die Agrarmärkte spielen seit dem Krieg in der Ukraine verrückt. Just jetzt will der Bundesrat den Bauern Ackerland entziehen – zugunsten des Umweltschutzes.

Die Warnung der UNO ist deutlich: Die Zahl der Menschen, die akut unter Hunger leiden, könnte von 193 Millionen weiter anwachsen – wegen des Kriegs in der Ukraine, der Kornkammer Europas. Nationalrat Martin Haab fragt den Bundesrat deshalb, ob es ethisch vertretbar sei, noch mehr Lebensmittel in die Schweiz zu importieren.

Am vergangenen Montag hat der SVP-Politiker eine Interpellation eingereicht. Damit reagiert Haab auf einen Entscheid, den der Bundesrat unlängst gefällt hat. Neu müssen die Bauern mindestens 3,5 Prozent des Ackerlandes als sogenannte Biodiversitätsförderfläche ausscheiden, etwa dreimal mehr als heute. Welche Folgen der Beschluss auf die Lebensmittelherstellung hat, zeigen Berechnungen des Schweizer Bauernverbands (SBV), die dieser Redaktion vorliegen.

Betroffen ist eine Fläche so gross wie 14’500 Fussballfelder. Würde man darauf Getreide anbauen, statt Naturschutz zu betreiben, könnte man damit den jährlichen Brotverbrauch von mindestens einer Million Menschen decken. Bei Kartoffeln ergäbe der Anbau auf derselben Fläche eine Menge von umgerechnet 388 Millionen Portionen Pommes frites von je 125 Gramm.

«Der Bundesrat missachtet die Situation, die der Ukraine-Krieg hervorgerufen hat», resümiert SBV-Direktor Martin Rufer. Die Agrarmärkte würden verrückt spielen, es sei daher falsch, die inländische Lebensmittelproduktion zu schwächen. Natürlich könne sich die Schweiz jederzeit auf den internationalen Märkten eindecken, so Rufer. «Doch auch unser Land hat eine humanitäre Verpflichtung, einen angemessenen Beitrag zur globalen Versorgungssicherheit zu leisten.» Dass der Bundesrat die Massnahme wegen der angespannten Lage erst 2024 und damit ein Jahr später als geplant in Kraft setzen will, ist für den Bauernverband reine Kosmetik.

In der EU geht der Trend in die andere Richtung: Die Mitgliedsstaaten dürfen heuer eine Fläche von der Grösse der Schweiz, die aus Umweltschutzgründen brach liegt, temporär zur Nahrungsproduktion nutzen. Auch in der EU wird nun über den richtigen Kurs der Landwirtschaft in Kriegszeiten gestritten. Der Schweizer Bauernverband seinerseits hat seinen Unmut letzte Woche in einem offenen Brief an den Bundesrat geäussert.

Das Ausscheiden der Biodiversitätsförderflächen ist Teil eines Pakets, mit dem der Bundesrat auf dem Verordnungsweg die parlamentarische Initiative zur Pestizidreduktion umsetzt. Das Parlament will damit den Pestizideinsatz bis 2027 um 50 Prozent mindern – ein Ziel, das der Bauernverband weiter mitträgt, wie er betont. Mehr Biodiversitätsflächen hat das Parlament jedoch nicht vorgesehen. Eine Massnahme, die der Bundesrat jetzt in seinem Verordnungspaket umsetzt, hat das Parlament sogar explizit abgelehnt: Neu müssen die Bauern bis 2030 die Nährstoffverluste um mindestens 20 Prozent senken. Die Auflage zwingt sie dazu, deutlich weniger Nutztiere zu halten. Das Parlament will die Verluste jedoch bloss «angemessen» mindern. Der Bauernverband spricht von einer «unrealistischen Zielsetzung».