Pro und Kontra – Soll die Schweiz die Justizinitiative annehmen? Richterinnen und Richter per Los ernennen: Über diese Vorlage entscheidet das Stimmvolk am 28. November. Die Debatte läuft auch in unserer Redaktion. Meinung Mario Stäuble Thomas Knellwolf

Fairness oder «Richter-Tombola»? Die Justizinitiative sorgt für Diskussionen über Juristenkreise hinaus. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Ja Thomas Knellwolf

Wer zum ersten Mal von der Justizinitiative hört, mag überrascht sein. Das Bundesgericht soll künftig per Los besetzt werden? Klingt verrückt. Ist es aber nicht im Geringsten.

Auch viele zu Beginn skeptische Personen, gerade aus dem Rechtsbereich, finden das Anliegen überzeugend. Es behebt ein ziemlich grobes Problem: Das Bundesgericht ist nicht so unabhängig, wie es sein könnte und sollte. Ausgerechnet das höchste Tribunal der Schweiz ist mit der Politik verfilzt. Einen Sitz dort bekommt und behält nur, wer einer Partei angehört, sich bei Mitgliedern des Parlaments beliebt macht, bis zur Pensionierung mehrere Tausend Franken jährlich in eine Parteikasse abliefert und am besten noch regelmässig an Fraktionsessen und -ausflügen mit Bundesrätinnen und Parlamentariern teilnimmt.

Die Gewaltenteilung, ein unbestrittenes und sehr sinnvolles Prinzip, wird so in der Schweiz stark eingeschränkt. Statt Distanz haben wir einen Klüngel.

Natürlich diktiert Bern Lausanne nicht die einzelnen Urteile. Aber schon der Anschein, dass in dubio pro Partei, im Zweifel für die Mächtigen, entschieden wird, ist schädlich für unseren Rechtsstaat. Untersuchungen zeigen, dass schweizerische Bundesverwaltungsrichterinnen und -richter, die nach gleichem Prozedere bestimmt werden, ihre Urteile stark nach ihrer Gesinnung fällen. Haben Asylsuchende Glück, bekommen sie es mit Grünen oder Sozialdemokratinnen zu tun. Das Land viel eher verlassen muss, wer auf eine Freisinnige oder einen SVPler trifft. Hier – und nicht im angestrebten Losverfahren, wie die Initiativen-Gegner behaupten – gibt es eine «Richter-Tombola».

Vom jetzigen Filz profitieren die Mächtigen

Wenige Prozent der Bevölkerung gehören einer Partei an. Alle anderen können noch so talentierte Juristinnen und Juristen sein – sie können in der Schweiz eine Gerichtskarriere vergessen, zum Schaden des Rechtssystems. Nicht die Besten besetzen die höchsten Gerichtsposten in der Schweiz, sondern die Bestvernetzten.

Vom jetzigen Filz profitieren die bereits Mächtigen doppelt. Kein Wunder, stellen sich alle Parteien hinter das System: Indem sie Richterinnen und Richter aus ihren eigenen Reihen bestimmen, bewahren sie ihre Macht. Zudem liefern ihnen die Gewählten pro Kopf jährlich bis zu 20’000 Franken an sogenannten «freiwilligen» Mandatssteuern ab.

Ein qualifiziertes Losverfahren würde dem Filz ein Ende setzen. Das zweistufige Vorgehen, das die Justizinitiative will, überzeugt: Eine unabhängige – unpolitische – Fachkommission, eingesetzt vom Bundesrat, überprüft zuerst alle Kandidierenden auf fachliche und persönliche Eignung. Die Schwelle müsste relativ hoch sein. Wer die Kriterien erfüllt, wird zum Losverfahren zugelassen.

Die höchsten Richterinnen und Richter der Schweiz wären dann unabhängig. Wie es sich für einen Rechtsstaat gehört.

Nein Mario Stäuble

Die Idee hinter der Justizinitiative mag gut klingen. Nur noch der Zufall soll über die Berufung von Richterinnen und Richtern ans Bundesgericht entscheiden. Eine Fachkommission soll prüfen, ob sich Kandidierende eignen.

Das Los ist unbestechlich, mag man sich denken. Ein solches System wäre besser als die heutige Klüngelei. Heute machen die politischen Parteien untereinander aus, wer wie viele Richter ans höchste Schweizer Gericht entsendet. Die Parteien halten sich freiwillig an die parlamentarischen Wahlanteile. Was zur Folge hat, dass sie bisweilen nicht die besten Kandidatinnen aufstellen, weil sie ihre «Slots» füllen müssen. Und Juristen, die keiner Partei beitreten wollen, haben kaum Chancen auf eine Wahl.

Es gibt weitere Probleme. Zum Beispiel die Mandatsabgaben. Bundesrichterinnen überweisen heute «ihrer» Partei einen Teil ihres Salärs. Die konkrete Summe schwankt von Partei zu Partei – bei der SP sind es vier Prozent des Nettoeinkommens, bei der FDP steht die Summe im Ermessen des Richters. Den Parteien fliessen so erhebliche Mittel zu.

Und dann ist da die Sache mit der Wiederwahl. Alle sechs Jahre müssen sich Richterinnen durch das Parlament bestätigen lassen. Die Amtszeit gilt als relativ kurz; vor allem aber können Parteien so ihre Richter abstrafen, wenn deren Urteile nicht genehm sind. Praktische Beispiele sind selten, aber es gibt sie. Der prominenteste Fall ist jener des SVP-Richters Yves Donzallaz, der in wichtigen Banken-Fragen nicht so entschied, wie seine Partei es forderte – woraufhin die SVP gegen Donzallaz’ Wiederwahl stimmte. (Er wurde dank der anderen Parteien dennoch wiedergewählt, lesen Sie hier mehr dazu.)

All das führt dazu, dass der Europarat die Schweiz kritisiert: Die Richterinnen seien nicht unabhängig genug. Nur: Mit dem Verfahren, das die Justizinitiative vorschlägt, schaffen wir uns neue Probleme, und die alten werden wir nicht los.

Die Fairness ist nur vorgegaukelt

Zunächst: In einem Losverfahren kommt nicht der beste Kandidat zum Zug – sondern einfach jemand, der die Zulassungskriterien erfüllt. Das nächste Problem: Wie entscheidet man, wer seinen Namen in den Lostopf legen darf? Gibt es eine Beschränkung der Anzahl Kandidaturen? Falls nein, kann es sein, dass jedes politische Lager möglichst viele Kandidaten aufbietet – um die Chancen zu erhöhen, dass eine Richterin aus den eigenen Reihen ernannt wird.

Denn: So etwas wie eine unpolitische Justiz gibt es nicht. Die Weltanschauung eines Richters muss bei einem Entscheid nicht zwingend eine Rolle spielen. Aber oft tut sie es. Diese Zeitung hat zum Beispiel gezeigt , dass konservative Richter bei Asylentscheiden strikter waren als ihre progressiven Kollegen.

Wenn man hingegen die Anzahl Namen im Lostopf beschränkt, stellt sich sofort die Frage: Nach welchen Kriterien wählt man Kandidatinnen aus? Nach Parteienproporz? Dann ist man gleich weit wie heute. Oder nach Fachwissen? Dann könnten die politischen Lager möglichst viele Interessenten aufbieten, um möglichst viele genehme Namen in den Topf zu kriegen.

Kurz: Die Justizinitiative löst das Problem nicht, sie verlagert es. Die Fairness ist nur vorgegaukelt. Will man eine repräsentative Justiz, muss man sicherstellen, dass verschiedene Weltanschauungen vertreten sind. Und da bietet sich das Anknüpfen ans Parteiensystem an. Auch wenn die Lösung nicht perfekt ist: Eine gewisse Diversität kriegt man hin. Erhöhen liesse sich diese, wenn man eine Anzahl Richterstühle explizit für Parteilose reservieren würde, wie es der Politologe Adrian Vatter in der NZZ vorgeschlagen hat .

Um die Unabhängigkeit der Richter zu stärken, könnte man deren Amtszeit verlängern. Und die Mandatsabgaben an die Parteien verbieten. Aber diese Massnahmen lassen sich gut anpacken, ohne eine «Richter-Tombola» einzuführen.

Mario Stäuble ist Co-Chefredaktor des «Tages-Anzeigers». Der Jurist studierte an der Universität Zürich, 2011–2012 absolvierte er das Volontariat beim «Tages-Anzeiger», ab 2013 war er Mitglied des Tamedia-Rechercheteams. Er ist Träger des Zürcher Journalistenpreises (2018). Mehr Infos @mario_staeuble Thomas Knellwolf ist Bundeshaus-Korrespondent, mit Schwerpunkt Justiz und Nachrichtendienst. Bei Tamedia hat er den Recherchedesk mitaufgebaut und geleitet. Er ist Autor mehrerer Sachbücher. Kontakt über Threema 3KVB3FET oder E-Mail thomas.knellwolf@tamedia.ch Mehr Infos @KneWolf

Fehler gefunden?Jetzt melden.