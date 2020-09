Abstimmung an der Lenk – Soll die Gemeinde die Räume der Post kaufen? Urnenabstimmung statt Gemeindeversammlung: Am Wochenende geht es an der Lenk um die Rechnung 2019 und den Erwerb des Postgebäudes mit Umbau für 3,9 Millionen Franken. Fritz Leuzinger

Die Post verkleinert an der Lenk ihr Verteilzentrum und bietet das ganze Stockwerkeigentum im Erdgeschoss der Gemeinde zum Kauf an. Foto: Fritz Leuzinger

Die Corona-Pandemie verunmöglichte die ordentliche Frühjahrsversammlung der Einwohnergemeinde Lenk. Die Platzverhältnisse sind beim Einhalten des Sitzabstandes in der Mehrzweckhalle für üblicherweise über 100 Besucherinnen und Besucher zu eng. Neben der angekündigten Urnenabstimmung über die Gemeindeinitiative «Bestes Landwirtschaftsland erhalten» müssen die Lenker Stimmenden am Wochenende auch über die beiden Gemeindevorlagen zur Jahresrechnung 2019 und über einen Verpflichtungskredit für den Erwerb und den Umbau der Liegenschaft Post an der Urne abstimmen.