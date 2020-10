Grundsatzentscheid in Wynigen – Soll die Gemeinde Ärzte subventionieren? Der Gemeinderat will für über 2 Millionen Franken eine Arztpraxis bauen – und den Mietzins für die Ärzte jeden Monat mit 7000 Franken subventionieren. Das löst eine Kontroverse aus. Markus Zahno

Einen Arzt im Dorf zu haben, das ist dem Wyniger Gemeinderat wichtig. Symbolfoto: Getty Images

Diese Geschichte beginnt vor bald fünf Jahren. Am Tag, als der Wyniger Hausarzt Matthias Wildbolz den Gemeinderat informiert, dass er in absehbarer Zeit in Pension gehen wolle. Die Politiker machen sich daraufhin Gedanken: Was können wir tun, damit es im Dorf auch in Zukunft einen Arzt gibt? Eine Arbeitsgruppe wird eingesetzt, und schliesslich wird die Idee geboren, ein Gesundheitszentrum zu bauen. Darin könnten eine Hausarzt-Gruppenpraxis und weitere Dienstleister aus dem Gesundheitssektor integriert werden.

Auch ein Standort ist bereits gefunden: die unüberbaute Parzelle am Gässli, mitten im Dorf. Hier soll ein Neubau entstehen. Im Erdgeschoss will die Spitex Region Lueg einen Stützpunkt einrichten. Im Dachgeschoss sind Wohnungen geplant. Dazwischen, im ersten Stock, soll eine Hausarzt-Gruppenpraxis mit 300 Quadratmetern eingebaut werden.