Strassensanierung in Thunstetten – Soll die Allgemeinheit bezahlen müssen? Der Gemeinderat will eine Strasse verbreitern lassen, um ein Grundstück für einen Neubau besser zu erschliessen. Das stösst einigen sauer auf. Julian Perrenoud

Der Blick von oben: Links führt der Eigerweg ins Quartier und soll mit der Rainstrasse verbunden werden, die am rechten Bildrand die Liegenschaften erschliesst. Fotos: Beat Mathys

Kurt Iseli ist sich bewusst, dass er in seiner Gemeinde aneckt. In den vergangenen Jahren hat er in Thunstetten kaum eine Gemeindeversammlung verpasst. «Oft bin ich dort kein angenehmer Gemeindebürger gewesen», sagt der 86-Jährige und lacht. Wenn ihm etwas nicht passte, ergriff er rasch das Wort.