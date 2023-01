Reaktionen auf Corona-Lecks – Soll Berset zurücktreten? Das sagen Chiesa, Glättli und Co. Die einen bellen, die anderen warten ab – oder schweigen: Die Parteispitzen reagieren unterschiedlich auf die Affäre um den SP-Bundesrat. Nina Fargahi Stefan Häne

Hat Bundesrat Berset über seinen früheren Kommunikations­chef die Ringier-Berichterstattung beeinflusst? Foto: Walter Bieri (Keystone)

Alain Berset ist in Bedrängnis geraten. Und was sagt das SP-Führungsduo zur jüngsten Kontroverse um seinen Bundesrat? Nichts. Co-Präsidentin Mattea Meyer verweist für Auskünfte auf Nationalrat Fabian Molina, der Mitglied der parlamentarischen Geschäfts­prüfungs­kommission (GPK) ist. Dieser sagt: «Bei laufenden Strafverfahren müssen wir abwarten, was herauskommt.» Von einer Corona-Standleitung von Bersets Vorzimmer zum Ringier-Chef Marc Walder habe er keine Kenntnis. Aber: «Sollte es zu Amtsgeheimnis­verletzungen gekommen sein, wäre das natürlich sehr schlecht.»