Steffisburg/Spiez – Solina beteiligt sich an Covid-19-Pilotprojekt Die Stiftung Solina engagiert sich für den Schutz ihrer Bewohner. Sie beteiligt sich – als eine von zwei Teilnehmerinnen – an einem Pilotprojekt des Kantons im Kampf gegen Covid-19. PD

Eine Mitarbeiterin der Stiftung Solina wird per Schnelltest auf Covid-19 getestet. Foto: PD

Für ein Pilotprojekt hat der Kanton Bern Institutionen gesucht, die Mitarbeitenden anbieten, sich auch ohne Symptome regelmässig auf Covid-19 testen zu lassen. «Die Stiftung Solina ist eine von zwei Institutionen, welche den Pilot unterstützt und ihre Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Pilotprojekt mit den Behörden und anderen Institutionen teilt», schreibt die Stiftung mit Standorten in Steffisburg und Spiez in einer Medienmitteilung.

Aufwand, aber auch Nutzen

Mit jeder Infektion, die durch das Pilotprojekt aufgedeckt werde, könne die Gefahr einer internen Ausbreitung vermindert werden. Zugleich zeige der Pilot auch die Akzeptanz regelmässiger Tests beim Pflegepersonal. «Solina dokumentiert den Aufwand, der mit den breitangelegten Tests bei den Mitarbeitenden verbunden ist», heisst es weiter. Dazu gehört einerseits der finanzielle, anderseits auch der personelle Aufwand für Administration, Planung und Durchführung der Tests. Solina schuf hierfür extra eine temporäre 50%-Stelle. «Die Kosten für die Beschaffung der Tests übernimmt der Kanton Bern», schreibt Solina.

«Jeder positive Befund, den wir so finden, ist eine Chance, der internen Ansteckung frühzeitig entgegenzuwirken.» Patric Bhend, Solina-Geschäftsführer

Mitarbeitende der Stiftung können sich freiwillig für das Projekt anmelden und sich regelmässig mittels Schnelltest auf eine Covid-19-Infektion testen lassen. Sinnvoll sei ein Test alle 1–2 Wochen. Der Ein- und Ausstieg ist jederzeit möglich, der Datenschutz gewährleistet. Die Meldungen der Testresultate werden verschlüsselt ans Kantonsarztamt weitergeleitet.

Bisher ein positiver Befund

Gestartet ist der Pilot bereits am 11. Januar. An den beiden Solina-Standorten werden im Rahmen des Pilots wöchentlich 80 bis 100 Tests durchgeführt. Aus den bisher 360 Tests habe sich ein positiver Befund ergeben. «Das scheint auf den ersten Blick wenig. Aber jeder positive Befund, den wir so finden, ist eine Chance, der internen Ansteckung frühzeitig entgegenzuwirken und unsere Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen», stellt Solina-Geschäftsführer Patric Bhend fest.