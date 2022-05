Rechnung Beatenberg – Solides Plus statt moderates Minus Die Gemeinde Beatenberg hat letztes Jahr gut 50’000 Franken vorwärts gemacht. Budgetiert war ein Defizit von fast 130’000 Franken.

Die Gemeinde Beatenberg erwirtschaftete 2021 einen Ertragsüberschuss. Foto: Bruno Petroni

Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Beatenberg schliesst mit einem «sehr guten» Ergebnis ab, wie die Gemeinde mitteilt. Im allgemeinen Haushalt beträgt der Ertragsüberschuss über 107’000 Franken. Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von fast 54'000 Franken ab. Budgetiert war ein Minus von gut 129’000 Franken. Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung weist gemäss Mitteilung einen hohen Aufwandüberschuss aus. Die Spezialfinanzierungen Abwasser- und Abfallentsorgung schliessen dagegen mit Ertragsüberschüssen ab.

Zum guten Ergebnis habe die gesetzlich vorgeschriebene Auflösung der Neubewertungsreserve ab dem Jahr

2021, aufgeteilt auf die Jahre 2021 bis 2025, beigetragen (gut 535’000 Franken), ebenso die Einlage in die Schwankungsreserve (gut 279'000 Franken). Demgegenüber wurde auf der Aufwandseite eine Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt von Investitionen im Verwaltungsvermögen über 200'000 Franken vorgenommen, teilt die Gemeinde weiter mit. Der Bilanzüberschuss per 31. Dezember 2021 beträgt gut 2,5 Millionen Franken.

Total betrugen die Nachkredite über 655'000 Franken. Davon waren fast 478’000 Franken gebunden, und gegen 178’000 Franken lagen in der Kompetenz des Gemeinderates.

PD

