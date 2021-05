Mali – Soldaten nehmen Präsident und Regierungschef in Gewahrsam Aus Verärgerung über eine Regierungsumbildung in Mali haben malische Militäroffiziere den die Landesspitze in Gewahrsam genommen. Die Internationale Gemeinschaft verurteilte den Vorfall scharf.

Der Präsident der malischen Übergangsregierung, Bah Ndaw wurde zusammen mit seinem Regierungschef von Soldaten verhaftet. AFP

Darum gehts Infos einblenden Malis Präsident und Regierungschef wurden verhaftet und in ein Militärcamp ausserhalb der Hauptstadt gebracht.

Zuvor hatte es eine Regierungsumbildung gegeben, mit der auf die wachsende Kritik an der Übergangsregierung reagiert werden sollte.

Die EU bezeichnete den Vorfall als "Kidnapping".

Zwei hochrangige Beamte sagten der Nachrichtenagentur AFP am Montag, dass der Präsident der malischen Übergangsregierung, Bah Ndaw, und Regierungschef Moctar Ouane in das Militärlager Kati am Rande der Hauptstadt Bamako gebracht worden seien.

Regierungschef Ouane, der von einem AFP-Reporter kurz am Telefon erreicht werden konnte, bevor die Leitung unterbrochen wurde, deutete an, dass Soldaten gekommen seien, «um ihn zu holen». Der Fall sorgte für empörte Reaktionen aus aller Welt: Die Vereinten Nationen, die Afrikanische Union (AU), die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas, die EU, die USA und Grossbritannien verurteilten in einer gemeinsamen Erklärung die Festnahme der Politiker und forderten ihre «sofortige und bedingungslose Freilassung».

In Mali hatte es kürzlich eine Regierungsumbildung gegeben, mit der auf die wachsende Kritik an der Übergangsregierung reagiert werden sollte. Das Militär behielt dabei die Ämter, die es bereits in der Vorgänger-Regierung innehatte. Der ehemalige Verteidigungsminister Sadio Camara und Ex-Sicherheitsminister Colonel Modibo Kone wurden jedoch ersetzt.

Auch die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union verurteilten die «Entführung» der Politiker, wie EU-Ratspräsident Charles Michel am Dienstagmorgen in Brüssel mitteilte. «Was passiert ist, war schwerwiegend und ernst, und wir sind bereit, notwendige Massnahmen in Betracht zu ziehen», sagte er vor Journalisten.

Besorgnis vor erneutem Putschversuch

Der jüngste Vorfall löste Besorgnis vor einem erneuten Putschversuch aus. Im August vergangenen Jahres hatten Militäroffiziere den gewählten Präsidenten des westafrikanischen Landes, Ibrahim Boubacar Keita, nach anhaltenden Protesten durch einen Putsch entmachtet.

Die nach dem Putsch installierte Militärjunta hatte sich Anfang des Jahres aufgelöst. Damit wurde eine Forderung der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas erfüllt. Dennoch übt das Militär weiter grossen Einfluss aus. Die politische Situation in Mali ist seit 2012 von starker Instabilität und Gewalt geprägt. Neben anderen Ländern ist auch Deutschland mit der Bundeswehr im Rahmen von Missionen der EU und der UNO in Mali im Einsatz, um zur Stabilisierung des Landes beizutragen.

