Meuternde Soldaten haben im westafrikanischen Mali Insidern zufolge eine Reihe prominenter Bürger und hochrangiger Militärs gefangengenommen. Diese seien zum Stützpunkt der Rebellen gebracht worden, verlautete am Dienstag aus Sicherheits- und Regierungskreisen. Die Basis liegt in Kati, etwa 15 Kilometer von der Hauptstadt Bamako entfernt. Ein Militärsprecher bestätigte Berichte über Schüsse in dem Stützpunkt, ohne Details zu nennen. Ministerpräsident Boubou Cisse rief die Soldaten auf, in einen Dialog zu treten. Der Aufstand «spiegle eine gewisse Frustration wider, die legitime Gründe haben könnte». Frankreichs Aussenminister Jean-Yves Le Drian verurteilte die Meuterei.

Die Lage blieb zunächst unübersichtlich. Unklar war auch, wie viele Soldaten beteiligt waren. In der Hauptstadt machten unbestätigte Gerüchte die Runde, Präsident Ibrahim Boubacar Keita sei ebenfalls gefangengenommen. Der Nachrichtenagentur AFP zufolge behauptet dies einer der Anführer der Meuterei.

Daraufhin versammelten sich Hunderte Regierungskritiker im Zentrum Bamakos und forderten seinen Rücktritt. Der Nachrichtenagentur Reuters lagen zunächst keine Anhaltspunkte dafür vor, dass Keita tatsächlich verschleppt wurde. Gegen ihn gibt es seit Juni Massenproteste. Die Demonstranten werfen dem Staatsoberhaupt Korruption vor und beklagen eine Verschlechterung der Sicherheitslage.

Der westafrikanische Staatenverbund Ecowas verurteilte die Meuterei am Abend und rief zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung auf. Die Militärs sollten unverzüglich in ihre Kasernen zurückkehren. Der Staatenverbund verurteile jeden nicht der Verfassung des Landes entsprechenden Regierungswechsel «aufs Schärfste».

Frankreich schloss sich den Aussagen von Ecowas an, wie es in einer Mitteilung des Aussenministeriums hiess. Frankreich bekräftige seine uneingeschränkte Verbundenheit mit der malischen Souveränität und Demokratie, so das Ministerium. Die französischen Behörden folgten demnach den Entwicklungen in Mali aufmerksam.

Macron telefoniert mit Präsidenten

Staatschef Emmanuel Macron habe mit Malis Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta, dessen nigerianischen Amtskollegen Mahamadou Issoufou, dem Präsidenten der Elfenbeinküste, Alassane Ouattara, sowie dem senegalesischen Präsidenten Macky Sall telefoniert, teilte der Élyséepalast mit. Macron habe seinen Gesprächspartnern uneingeschränkte Unterstützung ausgesprochen. Die frühere Kolonialmacht Frankreich ist in Westafrika massiv im Einsatz gegen Islamistenmilizen vertreten, Mali ist ein Schwerpunkt.

Mali steckt seit Monaten in einer politischen Krise. Die Opposition im Lande fordert den Rücktritt von Präsident Keïta. Seine Popularität war angesichts von Vorwürfen rund um Korruption und Wahlmanipulationen stark gesunken. Zudem wird er dafür kritisiert, die Gefahr durch den islamistischen Terror nicht in den Griff zu bekommen. Jüngst ist es immer wieder zu grossen, teilweise gewalttätigen Protesten in dem Land gekommen. Westafrikanische Staatschefs hatten daraufhin versucht, zwischen Keïta und dem Anführer der Protestbewegung, Imam Mahmoud Dicko, zu vermitteln.

In Mali – sowie anderen Ländern der Sahelzone – sind etliche islamistische Terrorgruppen aktiv, einige haben dem Islamischen Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen. Menschenrechtsgruppen wie Amnesty International zeigen sich über die steigende Gewalt zunehmend besorgt. Bereits rund 250’000 Menschen wurden aufgrund anhaltender Angriffe allein in Mali vertrieben.

2012 hatte eine Meuterei in Kati zu einem Putsch geführt, bei dem der damalige Präsident Amadou Toumani Toure gestürzt wurde. Der Staatsstreich war auch mitverantwortlich dafür, dass der Norden Malis an radikale Islamisten fiel. In der ehemaligen französischen Kolonie sind auch Bundeswehr-Einheiten stationiert. Sie unterstützen mit bis zu 1100 Kräften einen UN-Blauhelm-Einsatz. Ziel ist nach Angaben der Bundeswehr die Sicherung des Friedens.

