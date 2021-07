Frauen in der Weinszene - «Solchen Gästen geht es immer um Macht»

Victoria James war einst die jüngste Sommelière in den USA. Ihre Autobiografie rüttelte eine ganze Industrie auf.

Frauen in der Weinszene

Eine Sommelière wehrt sich: Victoria James’ Bestseller «Wine Girl» (Wein-Mädchen) brachte das Fass zum Überlaufen – was Sexismus in der Weinindustrie angeht.

Ich bin in einem sehr religiösen Umfeld aufgewachsen, die Sicht auf Alkohol war sehr eindimensional. Später habe ich gelernt, dass die Weinwelt so viel reicher ist, als uns die Kirche weismachen wollte.

Sie haben während vieler Jahre in Sternerestaurants in New York gearbeitet – bis zum Umfallen, obwohl Sie zum Beispiel kaum etwas verdienten. Warum?

Es war eine Kombination von vielem. Ich wurde zum Beispiel dazu erzogen, ehrgeizig zu sein und nie aufzugeben. Und: Ich liebe das Weingewerbe, ich wollte so sehr Teil davon sein, selbst wenn ich auch mit den negativen Seiten in Berührung kam.