Thun-Spieler Miguel Castroman – «Solche Verletzungen machen dich zu einem anderen Menschen» Der 26-Jährige hat wegen eines Kreuzbandrisses die gesamte letzte Saison verpasst. Nach einem schwierigen Jahr meldet er sich mit hohen Ansprüchen zurück. Marco Spycher

Hat den Fokus nicht verloren: Miguel Castroman. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Und dann schien es bei Miguel Castroman wieder wie früher zu sein. Am Dienstagabend gastierte Stade Lausanne-Ouchy in der Stockhorn-Arena. In der 95. Minute gab es beim Stand von 0:0 einen Freistoss für Thun. Der technisch versierte Mittelfeldspieler lief an – und zirkelte den Ball leichtfüssig und haargenau auf den Kopf von Marco Bürki. Dieser netzte zum späten Siegtreffer ein.

Sein starker linker Fuss zeichnet ihn schon seit je aus. Trotzdem sind solche Momente für den 26-Jährigen alles andere als selbstverständlich. Um zu verstehen, was er damit meint, wenn er sagt, dass ihm ein solcher Assist auf dem Weg zurück hilft und guttut, bedarf es eines Blicks in die Vergangenheit.