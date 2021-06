Leserreaktionen – «Solche Persönlichkeiten braucht unser Land» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Interview mit Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer.

Gastrosuisse-Chef Casimir Platzer: «Im Garten unseres Hotels hing ein Strick an einem Baum». Foto: Beat Mathys

Zu Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer

Der Gastrosuisse-Präsident spricht Klartext. Ich kann Casimir Platzer für seine Gradlinigkeit und Offenheit nur gratulieren. Genau solche Führungspersönlichkeiten braucht die Wirtschaft, braucht das Land. Seine sachliche Kritik gegenüber dem Bundesrat ist beeindruckend. Branchenvertreter mit so klaren Standpunkten gibt es leider nur wenige. Bleibt nur zu hoffen, dass sich der Gastrosuisse-Präsident von Anfeindungen nicht einschüchtern lässt. Ob er in allen Punkten recht hat, kann ich nicht beurteilen. Ebenso wenig kann ich die Standpunkte des Bundesrats in allen Teilen nachvollziehen. Die Journalistinnen und Journalisten sind aber dazu auch nicht immer in der Lage. Auch sie dürfen aber selbstverständlich ihre Meinung äussern. Walter Nellen, Hünibach

Statt seine Zeit mit unnützem Gejammer zu vertun, hätte Casimir Platzer sie besser in die Ausbildung seiner Mitglieder investiert. In der Schweiz haben 99 Prozent der Wirte keine Ahnung, was es heisst, aus gesundheitlichen Gründen auf strengste Diät angewiesen zu sein, und man ist als Gast in ihren Lokalen nicht willkommen. Aber das interessiert auch ihn nicht im Geringsten. Heidi Eggenschwiler, Burgdorf

Zur Besteuerung von Solaranlagen

Unsere Berner Politiker sollten sich einmal Gedanken machen, wie wir die Energiewende schaffen werden. Es wird in der Zukunft durch die steigenden Installationen von Wärmepumpen im Winter ein Strommangel herrschen, das Netz wird durch die hohe Last zusammenbrechen. Da wäre eine dezentrale Versorgung durch Solarstrom dringend nötig. Solange der Kanton Solaranlagen besteuert, werde ich niemals eine Solaranlage für die Eigenstromproduktion der Wärmepumpe installieren. Da werde ich ja für die eigene Stromproduktion durch den Kanton noch besteuert, einerseits steigt der amtliche Wert und andererseits der Eigenmietwert – gehts noch? Beat Glesti, Erlenbach

Zu «Null Asylbewerber» in Dänemark

Ist ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende? Wir habe in der Schweiz unzählige abgewiesene Asylbewerber, darunter auch Jugendliche, die keine Lehre machen dürfen. Sie sitzen den ganzen Tag mit Nothilfe von 8 Franken herum, kosten uns ja damit auch und haben über Jahre keine Perspektive. Viele rutschen dann in die Kriminalität und/oder auch Drogen ab. Eventuell tauchen sie unter oder arbeiten schwarz, was weder ihnen noch unserem Land guttut! Wir haben gerade in der Coronazeit Sans-Papiers zu Gesicht bekommen, weil die Schwarzarbeit wegfiel und kein Geld zum Essen da war. Die dänische Asylidee ist hart, aber dann kommen wirklich nur die Geflüchteten ins Land, die auch ein Bleiberecht haben. Im Übergangslager können bereits Sprache und Gepflogenheiten des Asyllandes gelernt werden. Das kostet uns auch etwas, aber ist sicher besser investiertes Geld als unser System, das viel Leid über Jahre schafft und keine Integration, wie die Asylsuchenden es sich vorgestellt haben, zulässt. Theres Schweizer, Kehrsatz

Zu «EU-Firmen weigern sich, Produkte aus der Schweiz anzunehmen»

In der Zeitung ist dies eine kleine Randnotiz auf Seite 13 – und erst noch mit einer unpräzisen Schlagzeile. Es sind nicht «EU-Firmen», die lieber im Binnenmarkt einkaufen statt Schwierigkeiten beim Import aus der Schweiz zu riskieren. Es ist nicht «die EU», die «der Schweiz» irgendwas abkauft; gehandelt wird zwischen Unternehmen. Viele Kunden haben ihren Sitz in der Nachbarschaft, nur eben ennet der Grenze. So betreiben Schweizer Unternehmen mit Partnern in den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern mehr Handel als mit China. Die EU-Verwaltung in Brüssel schafft Rahmenbedingungen. Bestmögliche für Firmen in ihren Mitgliedländern. Von diesen wird sie schliesslich gewählt und bezahlt. Natürlich können Schweizer Anbieter nun die EU-Zertifizierungen veranlassen und weiter in den EU-Raum exportieren. So wie jedes andere Drittland. Es ist aber nicht besonders klug, freiwillig auf bessere Konditionen zu verzichten. Insbesondere wenn man im Zentrum sitzt. Urs Salvisberg, Langenthal

Zu «Bund will gegen laute E-Autos vorgehen»

Seldwyla pur! Solange Kopfhörer im Verkehr nicht explizit verboten werden, ist diese ganze Übung eine Lachnummer par excellence. Fussgänger und Velofahrer sind seit jeher die schwächsten Verkehrsteilnehmer. «Luege, lose, laufe» wurde uns in der ersten Klasse eingeflösst. Velofahrstunden absolvierten wir im Verkehr mit der Polizei. Heute sieht man letzteres hie und da nur noch auf dem Lande. Der aufmerksame Beobachter erkennt heute eine extrem lasche Einstellung der Fussgänger und Velofahrer dem Verkehr gegenüber. Blick aufs Handy fixiert und Kopfhörer auf den Ohren, sind sie taub und blind. Wo sind jetzt weisser Stock und Blindenhund? Stattdessen hämmert man weiter auf den Autofahrern herum. Da läuft doch etwas in die ganz falsche Richtung. Mark Gasche, Kirchberg

