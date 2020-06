«Solche Anlässe führen direkt zurück in den Lockdown»

«Es kann nicht sein, dass ich erst am Sonntagmorgen erfahre, dass die halbe Stadt nicht schlafen konnte», sagt ein genervter Stadtpräsident Alec von Graffenried.

Alec von Graffenried, eine illegale, 20-stündige Party, Hunderte von Leuten auf engstem Raum, mitten in Bern – und das in Zeiten von Corona. Was geht Ihnen da durch den Kopf?

Wir reden hierbei von sogenannten Superspreader-Anlässen, von denen grosse Gefahr für eine rasche Verbreitung des Virus ausgeht. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir solche Anlässe künftig verhindern können, und es ist sehr bedauerlich, dass uns das am Wochenende nicht gelungen ist.