Solarpreis «Wohnen plus und Energie plus» «Wohnen plus und Energie plus»: Die Stuckimatte Wohnenplus gewinnt den Schweizer Solarpreis 2021. pd

Die Übergabe des Solarpreises in Genf: Architektin Marion Herren (Brügger Architekten AG) zusammen mit Peter Santschi (Stucki’s Söhne AG, r.) und Christian Hilgenberg (IEM AG). Foto: PD

«Wohnen plus und Energie plus»: Das Mehrgenerationenhaus Stuckimatte Wohnenplus in Steffisburg wurde am 2. November mit dem Schweizer Solarpreis 2021 ausgezeichnet. Die Jury honorierte laut Medienmitteilung das von den Thuner Brügger Architekten geplante Gebäude für seine nachhaltige Bauweise und auch für das partizipative, gemeinschaftliche Wohnkonzept.

Das von der Stucki’s Söhne AG initiierte Projekt fördert das gemeinschaftliche Zusammenleben zwischen den Bewohnenden. Die 14 Wohneinheiten (darunter zwei Clusterwohnungen) werden durch grosszügige Gemeinschaftsräume wie eine Terrasse, ein Hauswellness, zwei Gemeinschaftsgärten und einen grossen Gemeinschaftsessraum ergänzt.