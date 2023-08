Solarkraftwerke im Oberland – Beim alpinen Sonnenstrom will Bern es besser machen als das Wallis Während das Wallis in einem Abstimmungskampf über alpine Solaranlagen steht, sucht Bern Lösungen im Konsens. Wie gut das klappt, ist noch offen. Simon Thönen

Die Testanlage ist klein. Geprüft wird, ob die Panels für ein grosses Solarkraftwerk am Hornberg (Saanenmöser) taugen. Foto: Adrian Moser

Der Schub für Solarkraftwerke in den Bergen kam aus dem Wallis. Projekte wie jenes für eine gigantische Solaranlage in Grengiols bewogen das Bundesparlament im Herbst 2022 dazu, den Bau grosser Solaranlagen auf freier Fläche in den Alpen überhaupt erst zu ermöglichen. Doch auch die Schwierigkeiten häuften sich im Wallis: Es entstand eine Goldgräberstimmung, eine Flut von Projekten – und Opposition. Am 10. September stimmt das Walliser Volk über erleichterte Bewilligungen für alpine Solaranlagen ab, weil die dortigen Grünen das Referendum ergriffen haben.