Gemeindeversammlung Rüdtligen-Alchenflüh – Solaranlage sorgt für Diskussionen Die Gemeinde wird die Fotovoltaikanlage auf der Autobahnüberdachung verkaufen. So hat es die Gemeindeversammlung entschieden. Doch gab es auch kritische Voten. Regina Schneeberger

Seit 2014 hat es auf der Autobahnüberdachung eine Fotovoltaikanlage. Foto: Beat Mathys

Dass die Gemeinde Rüdtligen-Alchenflüh ihre Fotovoltaikanlage verkaufen wird, steht nun fest. Die Stimmbürger haben des Geschäft an der Gemeindeversammlung mit klarer Mehrheit verabschiedet, wie Gemeinderatspräsident Friedrich Jöhr (Opra) auf Anfrage sagt. Seit 2014 ist die Anlage auf der Autobahnüberdachung in Rüdtligen-Alchenflüh in Betrieb. Damals kostete deren Bau gut eine halbe Million Franken.