Schliesst das First-Skigebiet? – «Solange diese Faktoren stimmen, schliessen wir nicht» Das Gerücht geht um, dass die Jungfraubahnen das First-Skigebiet bis spätestens 8. März schliessen wollen. Dem sei nicht so, sagt CEO Urs Kessler. Nathalie Günter

Beliebt bei Freestylern: der Snowpark. «Hätten wir hier rein betriebswirtschaftlich gehandelt, hätten wir ihn in diesem Winter gar nicht eröffnet, geschweige denn Geld investiert», sagt Urs Kessler zum Snowpark. Foto: Archiv

«Die Jungfraubahnen beabsichtigen per 8. März, den Skibetrieb auf der First vorzeitig einzustellen», schreibt ein Leser dieser Zeitung per Mail. Und weiter: «Viele Saisonabi-Besitzer stören sich sehr ab solch einem Verhalten der Geschäftsleitung.» Es werde versucht, dass unternehmerische Risiko auf die Kunden abzuwälzen. Der ordentliche Betrieb ginge offiziell bis 5. April. Gerade Personen, die das Freestyle-Angebot nutzen und dessentwegen ihre Saisonkarten kaufen, stosse der Entscheid sauer auf, fährt der Leser fort. Sei doch der März die ersehnte, beste Zeit, den Snowpark zu nutzen.