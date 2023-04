Ihre Gemeinde informiert – Solätte: Blumen­binden findet neu erst am Sonntag statt Der Kurs fürs Blumenbinden findet dieses Jahr am Sonntag vor der Solätte statt. Gesucht sind Helferinnen und Helfer. Diese dürfen auch unerfahren sein.

Der Blumenbindekurs findet neu erst am Sonntag vor der Solätte statt, also in diesem Jahr am 25. Juni 2023 von 10 bis 14 Uhr. So können die Kinder, die mit ihren Eltern angefertigten Kreationen am Tag danach stolz präsentieren. Bisher fand der Kurs rund eineinhalb Wochen vor dem Anlass statt.

Momentan werden für den diesjährigen Kurs Helferinnen und Helfer gesucht. Für diesen Anlass konnte der Ausschuss Solennität verschiedenste Institutionen mit ins Boot holen. Der Gartenbauverein ist ebenso dabei wie die reformierte Kirche, die evangelisch-methodistische Kirche und der Gesamtelternrat. «Wir sind äusserst gespannt, was auf uns zukommt», sagt Jeannine Seiler, Präsidentin des Ausschusses Solennität. «Auf jeden Fall entspricht dieses Angebot bestimmt den Wünschen vieler Eltern. Dies haben etliche Rückmeldungen im vergangenen Jahr gezeigt.»

Bereits seit vielen Jahren ist der Kurs ein Erfolg. Die Teilnehmenden konnten lernen, wie ein Ansteck-Röseli, ein Kopfkränzchen, ein Sträussli etc. auf einfache Weise gebunden werden kann. Nur leider konnten die Blumengebinde an der Solätte nicht eingesetzt werden, da keine Lagerung für so lange Zeit möglich war. Dies soll sich in diesem Jahr ändern.

Natürlich sind für ein solches Projekt Helferinnen und Helfer nötig und sicher ist es von Vorteil, wenn sich Personen mit Erfahrung im Blumenbinden melden. Die Arbeitsgruppe ist jedoch überzeugt, dass auch Unerfahrene eine gute Unterstützung bieten können. Interessierte melden sich mit Angabe des möglichen Zeitfensters zur Mithilfe bei der Bildungsdirektion Burgdorf.

Zudem soll auch die Tradition gelebt werden, Blumen aus dem eigenen Garten oder aus dem Nachbarsgarten mitzubringen. Falls keine Blumen mitgebracht werden können, hat es Blumen vor Ort. Die Eltern werden detaillierte Informationen nächstens erhalten. Verraten ist bereits jetzt, dass auch ein Kinderhort geführt wird und für Verpflegung gesorgt ist.

