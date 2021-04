Oberländer Wurzeln – Sohn eines Brienzer Bäckers machte Karriere auf US-Kriegsschiffen Bernhard H. Bieris Vater wurde am Brienzersee geboren, er selber am Lake Walnut in den USA. Heute vor 50 Jahren ist der Vizeadmiral mit Brienzer Wurzeln gestorben. Hans Heimann

Als Mittfünfziger bekleidete Bernhard H. Bieri den Rang eines Konteradmirals und wurde am 1. März 1949 zum Vizeadmiral befördert. Foto: PD / US Naval History and Heritage Command

Mehrere Deutschschweizer Tageszeitungen berichteten im Sommer 1947 vom Besuch eines amerikanischen Marineoffiziers in der Schweiz. Die Visite war nicht militärischer, sondern verwandtschaftlicher Natur. Es handelte sich dabei um keinen Geringeren als den Vizeadmiral Bernhard Henry Bieri, damals Kommandeur des US-Mittelmeergeschwaders. Seine Flotte war in Genua stationiert, wo ihn seine Frau erwartete.

Gemeinsam fuhren sie in die Schweiz. Es war das erste Mal, dass Bieri Gelegenheit hatte, die Schweiz zu besuchen.

Bäckerei in Brienz

Seine Vorfahren stammten aus Schangnau im Emmental, wo sein Grossvater am 19. Mai 1836 geboren wurde. Dieser zog später nach Brienz und führte dort eine Bäckerei. Wie einem Dokument aus dem bernischen Staatsarchiv zu entnehmen ist, kaufte er auch Land: «Der Staat Bern verkauft an Bernhard Bieri, Bäcker in Brienz, circa 54 Aren Landes, der Zaun genannt, zu Brienz mit der darauf stehenden Scheune für 39’500 Franken.»