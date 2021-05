Verschwiegene Rüstungsindustrie – Sogar unscheinbare KMU exportieren Kriegsmaterial Noch nie wurden mehr Waffen und Munition aus der Schweiz verkauft. Recherchen zeigen jetzt, wer im lukrativen Geschäft alles mitmischt. Roland Gamp

Geschätzte Präzisionsarbeit: Schweizer Munition wie diese Patrone der Ruag ist im Ausland beliebt. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Der Eintrag im Handelsregister ist eher unspektakulär. In der «Herstellung von Gütern aus Metall» ist die SFS intec AG tätig. Diese kommen unter anderem in der Automobilbranche zum Einsatz, heisst es auf der Webseite des Unternehmens. 2018 verfügte die Firma in Au SG aber auch über eine Bewilligung, um Kriegsmaterial der Kategorie «Munition» zu exportieren.

Festgehalten ist dies auf einer Liste des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), die lange geheim bleiben sollte. Sie zeigt, welchen Firmen der Bund Kriegsmaterialexporte bewilligt hat – also zum Beispiel Waffen, Munition, Fahrzeuge oder einzelne Bestandteile für militärische Geräte. Die «Wochenzeitung» musste mehrere Jahre und bis vor Bundesgericht kämpfen, um an die Daten für das Jahr 2017 zu gelangen. Jetzt erhielt diese Zeitung, ebenfalls gestützt auf ein Einsichtsgesuch, die Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019.