Schwierige Wohnungssuche – Sogar Grosskonzerne wie Novartis, Glencore und Siemens spüren den Wohnungsmangel Um ihren ausländischen Mitarbeitenden bei der Ankunft in der Schweiz zu helfen, setzen Unternehmen auf Vermittlerfirmen. Doch die Wohnungssuche für Expats wird zunehmend schwierig, denn zentrale und bezahlbare Wohnungen sind rar. Maren Meyer

Zürich bei Nacht: In der grössten Schweizer Stadt hat sich die Wohnungsknappheit besonders zugespitzt. Foto: Urs Jaudas

Zwei Fenster, eine kleine Küchenzeile mit Mikrowelle, ein Einbauschrank und gerade genug Platz, um ein Einzelbett an die Wand zu stellen: An der Dienerstrasse im Zürcher Kreis 4 kann an einem Freitag Anfang Februar eine kleine 1,5-Zimmer-Wohnung für 1365 Franken pro Monat besichtigt werden.