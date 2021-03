Künstliche Intelligenz – «Software kann man keine Schuld geben. Das darf nie so sein» Guido Beldi vom Inselspital will die Leistung von Chirurgen künftig von einem Algorithmus beurteilen lassen. Weshalb er darin vor allem Chancen sieht. Marius Aschwanden

Forscht zu künstlicher Intelligenz im OP-Saal: Guido Beldi, leitender Arzt viszerale und Transplantationschirurgie am Inselspital. Foto: Raphael Moser

Es ist die Horrorvorstellung vieler Patienten vor einer Operation: Der Chirurg schneidet die falsche Schulter auf, er durchtrennt unbeabsichtigt eine Ader oder vergisst einen Wattetupfer im Körper. Im schlimmsten Fall wacht man aus der Vollnarkose gar nicht mehr auf.

Damit dies so selten wie nur irgendwie möglich vorkommt, geben Bund und Kantone eine Reihe von Qualitätsanforderungen an die Spitäler vor. So müssen diese etwa eine bestimmte Menge an ausgewählten Operationen erreichen, damit die Chirurginnen und Chirurgen genügend Routine haben. Hinzu kommt das Qualitätsmonitoring innerhalb der Spitäler. Komplikationen etwa werden regelmässig intern besprochen.