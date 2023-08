Söldner rekrutieren auf Social Media – «Helft mir, Wagner beizutreten» – und mit ein paar Klicks ist man dabei Keine Propaganda für Kriegsverbrecher, verspricht Meta. Doch auf Facebook und Instagram wird die Gruppe Wagner glorifiziert – inklusive Tipps zur Rekrutierung. Christoph Koopmann

Nach dem Aufstand in Russland wirbt Wagner vor allen in den sozialen Medien um Soldaten: Wagner-Söldner während ihres Aufstandes in Russland im Juni. Foto: Roman Romokhov (AFP)

Man braucht nur ein paar Klicks, um in die Propagandaschleuder der Söldnertruppe Wagner zu gelangen: Bei Facebook in die Suchleiste «Wagner» eingeben, den Suchfilter auf «Gruppen» einstellen, schon ist man da. Ein öffentlich einsehbares Forum namens «Wagner Army Group». Der Beitrag «Please help me to join the Wagner group» – helft mir, der Gruppe Wagner beizutreten – ist erst wenige Tage alt.