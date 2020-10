Spital STS AG – Sökler übernimmt im Onkologiezentrum Unlängst hat Martin Sökler seine Stelle als Leitender Arzt am Onkologie- und Hämatologiezentrum der Spital STS AG angetreten. PD

Martin Sökler ist seit dem 1. September Leitender Arzt des Onkologie- und Hämatologiezentrums der Spital STS AG. Foto: PD

«Dr. med. Martin Sökler (55) gehört seit dem 1. September 2020 als Leitender Arzt zum Team des Onkologie- und Hämatologiezentrums der Spital STS AG.» Dies schreibt die AG in einer Medienmitteilung. Zuvor sei Sökler als Oberarzt am Universitätsklinikum in Tübingen tätig gewesen. Mit dem aus Baden-Württemberg stammenden 55-Jährigen gewinne die Spital STS AG einen «fundiert ausgebildeten, hervorragenden Hämato-Onkologen und international anerkannten Experten im Bereich der malignen Lymphome, der auch über breite Expertise bei soliden Tumoren verfügt», heisst es weiter.

Martin Sökler studierte Humanmedizin an der Universität Tübingen und verfügt über den Facharzttitel für Innere Medizin und den Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie. In seiner deutschen Heimat ist er zudem aktiver Lokalpolitiker. Sökler ist verheiratet und Vater von vier Kindern.