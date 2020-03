Floorball Köniz in Rücklage – «Sobald wir erstmals gewinnen, stoppt das ihren Lauf» Als Favorit liegt Floorball Köniz im Playoff-Viertelfinal gegen Zug United mit 0:2 im Hintertreffen. Stürmer Silvan Bolliger erklärt, was bisher falsch gelaufen ist. Fabian Aebischer

Silvan Bolliger traf im ersten Playoff-Match gleich dreifach – für den Sieg reichte es dennoch nicht. Bild: Andreas Blatter

Warum liegt Köniz in der Serie 0:2 hinten?

Vor dem Playoff haben wir Zug gut analysiert. Am Tag X stimmte die Leistung bisher nicht. Zudem nahmen wir dumme Strafen, die sie eiskalt ausgenutzt haben.

Was muss besser werden im nächsten Spiel?

Im zweiten Spiel zeigten wir uns schon verbessert. Wir müssen über alle drei Linien inklusive Torhüter unsere Leistung bringen. Ich denke nicht, dass das System das Problem ist. Allen voran müssen wir die Querpässe vor unserem Tor verhindern.

Das nächste Spiel findet in Köniz statt. Ein Sieg ist Pflicht, oder? Ein 0:3 wird fast unmöglich aufzuholen sein.

Wir setzen alles daran, um in Spiel drei endlich in der Serie anzukommen. Ein Sieg ist daher Pflicht, ja. Ich habe jedoch mit Uster vor langer Zeit ein 0:3 im Playout gedreht, also wäre eine Aufholjagd auch so noch möglich.

Spürt ihr den Druck als Favorit vielleicht zu stark?

Nein. Am Ende der Qualifikation waren wir gut in Form. Danach hatten wir zwei Wochen Pause und haben so wohl den Drive etwas verloren. Jetzt sind wir definitiv ready.

Köniz wählte Zug vor Rychenberg, obwohl die Winterthurer 10 Punkte weniger hatten als die Zuger. Bereut ihr den Entscheid jetzt schon?

Auf keinen Fall. Diese Wahl basierte auf mehreren Aspekten. Wir besiegten Zug zweimal in dieser Saison und auch zweimal in Folge im Playoff in den Jahren zuvor. Das Spielsystem der Zuger liegt uns (eigentlich). Dazu bringen die Winterthurer viel mehr Leute in die Arena. Sollten wir in der Serie 0:4 verlieren, kann die Frage nochmals gestellt werden. (lacht)

Zug gewann dazwischen den Cup …

… Das hat ihnen sicherlich einen Motivationsschub verliehen. Sobald wir erstmals gewinnen, stoppt das ihren Lauf.

Was gibt Zuversicht, die Serie zu drehen?

In unserer Equipe steckt so viel Potenzial. Nun gilt es dies abzurufen. Unser Steigerungslauf gegen Ende der Saison und dass wir als Team zusammengewachsen sind, stimmt mich ebenfalls zuversichtlich, diese Serie zu drehen.