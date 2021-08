YB-Helden wieder daheim – So wurden die Sternenkicker empfangen Der BSC Young Boys ist am Berner Flughafen von einer Fanschar empfangen worden. Sogar eine YB-Legende war unter den Anhängern. Claudia Salzmann

Warten auf die Spieler: Rund 100 YB-Fans waren bei der historischen Landung am Flughafen Bern-Belp dabei. Fotos: Claudia Salzmann YB-Legende Martin Trümpler (Mitte) mit Heinz Maibach (links) und Ernst Graf vom YB-Verwaltungsrat. Werner Baumann (65) aus Schliern bei Köniz ist seit 45 Jahren Mitglied bei YB, der Sieg gegen Budapest hat ihn aufgewühlt. «Wir haben drei Landesmeister geschlagen, was will man mehr?» 1 / 6

Alle paar Minuten steigt ein Flieger in den Himmel. Doch dass dies kein gewöhnlicher Flugtag werden wird, merkt man spätestens, als der Car des amtierenden Fussballmeisters vor dem Flughafen Bern-Belp einfährt. Erste YB-Fans haben sich vor dem Gebäude des Flughafens eingefunden, um ihre Helden zu empfangen.

Zum zweiten Mal in der Clubgeschichte hat YB den Einzug in die Gruppenphase der Champions League geschafft. Beim ersten Mal vor drei Jahren waren Aberhunderte von Fans vor Ort. Am Mittwoch sind es geschätzte 100 Fans. Unter ihnen ist auch Martin Trümpler (siehe Bildstrecke). Er ist alles andere als ein normaler Anhänger: Er spielte selber in der ersten Mannschaft, in der Nationalmannschaft, war YB-Trainer und arbeitet heute mit Chefscout Stéphane Chapuisat zusammen.