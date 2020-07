Thuner Altstadt – Hier ist jeder Quadratmeter kostbar Bauleiter Carlo Müller hat dem möglicherweise schmalsten Mehrfamilienhaus der Schweiz in der Unteren Hauptgasse neues Leben eingehaucht. Gabriel Berger

Die Wohnung im 3. Stock verfügt als einzige über eine Galerie. Der verfügbare Platz ist mit 42 Quadratmetern dennoch spärlich. Foto: Gabriel Berger

Schmale Häuser sind in der Thuner Altstadt keine Seltenheit. In der Oberen Hauptgasse zum Beispiel steht ein Objekt, das als das schmälste Einfamilienhaus der Schweiz gilt. Möglicherweise befindet sich nur wenige Hundert Meter Luftlinie entfernt auch das schmalste Mehrfamilienhaus des Landes (vgl. Hinweis am Textende).