Buch von Hans-Rudolf Schoch – So wollte die Armee das Kandertal verteidigen Mit Bunkern und Sprengstoff bereitete sich das Militär im Aktivdienst darauf vor, die Lötschberg-Nordachse zu sperren. Hans-Rudolf Schoch schreibt darüber in einem neuen Buch aus dem Verlag HS-Publikationen.

Bild aus den 1940er-Jahren vom grossen Kommandoposten in Frutigen. Foto: PD

Im Zweiten Weltkrieg führte die strategisch bedeutsame Schienenverbindung der Bern-Lötschberg-Simplonbahn (BLS) durch den Raum der 3. Division. Dieser Raum Kandertal wurde zudem als rückwärtige Versorgungsbasis des Reduits und für Kommandoposten genutzt. Allein dadurch zeigt sich die Wichtigkeit, den Eingang in das Alpental zu sperren.

Zahlreiche Sprengobjekte erstellt

Diese Aufgabe übertrug die 3. Division im Aktivdienst den Kampfgruppen Hondrich und Frutigen. Entlang der Bahnlinie und Strasse – von Hondrich bis nach Mitholz – wurden zahlreiche Sprengobjekte erstellt, damit die Verbindung in Richtung Lötschbergtunnel und weiter ins Wallis nachhaltig zerstört werden konnte.

Ein Beispiel ist der imposante Tellenburg-Bahnviadukt, in fünf der zehn Pfeiler war Sprengstoff. Als stärkste Abwehrstellung wurde das Engnis in Mülenen mit massiven Barrikaden sowie Waffen in Bunkern und Kavernen ausgebaut.

Cover des Buches «Die Verteidigung der Lötschberg-Nordachse» von Hans-Rudolf Schoch. Foto: PD



Das aktuelle Buch – Band 9 der Serie «Die 3. Division im Réduit» – von Autor Hans-Rudolf Schoch umfasst die eingesetzten Truppen, die detaillierte Beschreibung der Sperrstellen und Sprengobjekte und die Baugeschichte der Kriegs-Kommandoposten der 3. Division in Kien/Reichenbach sowie des 1. Armeekorps/der Réduitbrigade 21 im Guferwald in Frutigen bis zur Ausserdienststellung vor wenigen Jahren.

