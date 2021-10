Covid-Abstimmung – So wollen Massnahmengegner die Städter überzeugen Mit Crowdfunding und Betonung auf den Datenschutz kämpft das Nein-Komitee um urbane Anhänger. Cyrill Pinto

Josef Ender, Sprecher des Aktionsbündnisses Urkantone, bei der Übergabe der Unterschriften zum Referendum gegen das Covid-19-Gesetz. In der kommenden Kampagne zielt die Gruppe auf die Städte. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Schon ab 50 Franken ist man dabei: Per Mausklick können Massnahmengegner die Kampagne gegen das Covid-19-Gesetz finanzieren. Die Spende ist an ein konkretes Ziel geknüpft: Mit dem Geld werden Werbeflächen in grossen Bahnhöfen gekauft.

Die Crowdfunding-Strategie funktioniert offenbar: Die nötigen 300’000 Franken waren schon nach ein paar Tagen beisammen. «Wir setzen auf viele Kleinspenden, um unsere Kampagne zu finanzieren», sagt Josef Ender vom Nein-Komitee.

Im Hintergrund arbeitet bereits eine vielstimmige Gruppe daran, bei der kommenden Abstimmung am 28. November den ersten Achtungserfolg vom Juni zu übertreffen. Damals stimmten knapp 40 Prozent Nein zum Covid-Gesetz. Im Komitee sind die Freunde der Verfassung, das Netzwerk Impfentscheid und das Aktionsbündnis Urkantone. Dessen Präsident Josef Ender reichte im Juli nach kurzer Sammelzeit 187’500 Unterschriften für das Referendum ein.