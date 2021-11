Frauenfreies Fernsehen – So wollen die Taliban Frauen aus dem öffentlichen Leben verbannen Die selbst ernannten Gotteskrieger bannen Filme und Serie, in denen Frauen mitspielen. Aber funktioniert eine solche Zensur in Zeiten von Smartphones überhaupt noch? Tomas Avenarius aus Istanbul

Steinzeit-Islam: Taliban in Kabul. Foto: Javed Tanveer (AFP)

Wenn die Hoffnung wirklich als Letztes stirbt, dürfte sie in Afghanistan bereits mausetot sein. Jüngstes Indiz: Filme ohne Frauen. Die Taliban haben gerade erlassen, dass nur noch Männer in Filmen und Fernsehserien mitspielen dürfen. Das Kabuler «Tugend-Ministerium» liess ausserdem wissen, dass Produktionen, die «gegen islamische Werte, die Moral oder die Traditionen des Landes» verstossen, nicht mehr gezeigt werden dürfen. Auch da geht es aus Talib-Sicht, wie könnte es anders sein, in erster und letzter Linie um Frauen.

Filme ohne Frauen, da bleibt leider nicht viel. Robinson Crusoe, gut, das geht, der hundetreue Freitag ist ein Mann. «Die Schatzinsel» – «fünfzehn Mann auf des toten Manns Kiste und ’ne Buddel mit Rum!»? Der Rum würde den Tugendwächtern zwar eher nicht gefallen, doch selbst Horace Silvers 200 Jahre alter Papagei ist ein echter Kerl. Oder – Achtung, Taliban, jetzt wird es leider etwas amerikanischer – «Bonanza». Die Cartwrights sind bis hin zu Little Joe alle Männer, der Koch Hop Sing ist ein Koch und keine Köchin, und auf der Ponderosa-Ranch lässt sich eher selten eine Frau blicken, wenn überhaupt.