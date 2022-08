Thuner Kirche – So wollen die Reformierten zur neuen Einheit finden Die fünf Thuner Kirchgemeinden sollen sich freiwillig zu einer Kirchgemeinde zusammenschliessen: Das beantragt der Kleine Kirchenrat dem Kirchenparlament. Barbara Donski

Die Stadt Thun mit der Stadtkirche aus der Vogelperspektive. In den nächsten Monaten soll sich entscheiden, ob eine einzige statt wie bisher fünf Thuner Kirchgemeinden zustande kommt. Foto: Patric Spahni

Es ist schon lange klar: Die heutige Doppelstruktur der Thuner reformierten Kirche mit einzelnen Kirchgemeinden und einer Gesamtkirchgemeinde ist zu kompliziert. Doppelspurigkeiten und schwerfällige Entscheidungswege sind die Konsequenz. Und die heutige Struktur weist vor allem ein prinzipielles Problem auf: «Geld und Geist sind nicht in einer Hand.» Das hält nun auch der Kleine Kirchenrat in seiner Botschaft an das Kirchenparlament zum Projekt für nur noch eine Thuner Kirchgemeinde fest.