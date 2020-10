Corona-Schutzkonzept – So wirkt sich die Maskenpflicht im Alltag aus Warum können im Stadttheater Bern 650 Personen an einer Veranstaltung teilnehmen, im Bierhübeli aber nur 300? Diese und vierzehn weitere Fragen, die sich spätestens ab Montag stellen. Chantal Desbiolles , Martin Burkhalter

Die Maskenpflicht sorgt für Verwirrung: Nicht nur Gastronomie und Kulturveranstalter kämpfen um Überblick. Cartoon: Max Spring

Mit der neuen Ausgangslage tauchen neue Fragen auf. Nach der Pressekonferenz zu den neuen Schutzmassnahmen im Kanton Bern herrscht in einigen Bereichen Unsicherheit. Vor allem in der Gastronomie- und Kulturbranche ist vielen nicht klar, was ab Montag, 12. Oktober, genau gilt.