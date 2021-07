Live vom Flughafen Kloten – Silberheld Mathias Flückiger ist zurück auf Schweizer Boden Für Gold hat es nicht ganz gereicht, dennoch wurde der Oberaargauer Olympia-Medaillengewinner herzlich empfangen.

Interviews geben, Glückwünsche entgegennehmen, für Fotos posieren. Mathias Flückiger hatte zwar die Goldmedaille angestrebt, doch ist auch der zweite Platz ein grosser Erfolg für den 32-Jährigen. So standen am Mittwochnachmittag ein paar Dutzend Fans am Flughafen Kloten bereit, um ihren Silberhelden in Empfang zu nehmen.

mb

