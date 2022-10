Geht es nach dem Willen der Mehrheit im Stadtrat, wird das Parkieren für Anwohnende in der blauen Zone annähernd dreimal so teuer wie bisher – nicht nur an der Helvetiastrasse. Foto: Nicole Philipp

Die Klimaziele der Stadt Bern sind ambitioniert: So strebt der Gemeinderat unter anderem eine «deutliche Erhöhung» der Tarife für die 17’000 öffentlichen Parkplätze und eine Halbierung ihrer Anzahl an. Zu diesem Zweck will er die Jahresgebühr für die Anwohnenden-Parkkarten von 264 auf 492 Franken anheben. Zunächst war dies bei den rot-grünen Fraktionen im Stadtrat unbestritten. Doch nun gehen sie weiter. An der Stadtratssitzung vom Donnerstag geht es plötzlich um 720 Franken. Damit würde Berns blaue Zone zur teuersten aller Schweizer Grosstädte. Eine Gebührenerhöhung um 272 Prozent ist unverhältnismässig und lässt die Vermutung aufkommen, dass damit primär das Defizit in der Stadtkasse gelindert werden soll. Das ist in Zeiten der Energiekrise und einer steigenden Inflation «ungschpürig», auch wenn dabei eine Reduktion für Personen mit Krankenkassen-Prämienverbilligung vorgesehen ist.