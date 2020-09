Ausblick

Müssen Stadtberner Parteien ihre Finanzierung offenlegen? Die Stadt Biel wählt einen neuen Gemeinderat, in Münchenbuchsee und Zollikofen bangen die Eishockeyaner um ihre Spielstätte, in Belp und Neuenegg geht es um Hochwasserschutz: Ein kurzer Überblick über die Urnengänge in der Region Bern von diesem Sonntag: