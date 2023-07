Sweet Home: 10 Ferienwohnideen – So wird die Wohnung zum Sommerhaus Auch im Sommer wünschen wir uns eine gemütliche, schöne Wohnung – bloss ein bisschen frischer und mit Ferienstimmung. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Mit Flair

Eklektische Einrichtung mit besonderen Einzelstücken. Foto: Cappelen Dimyr

Als ich einmal eine Kulturgeschichte des Wohnens las, unterteilte die Autorin die Gemütlichkeit nach der geografischen Lage. Sie meinte, dass eine Wohnung nur da richtig gemütlich ist, wo die Sprache auch über das Wort «Heim» verfügt. Was im Süden nicht der Fall ist. Wo die Sonne viel scheint, verlegt sich das Leben nach draussen und so ist es vor allem in nördlicheren Ländern so richtig heimelig und gemütlich.