Sweet Home: Tipps für heisse Tage – So wird der Sommer besonders schön Verpassen Sie die magischsten Sommermomente nicht und lassen Sie sich von diesen Ideen inspirieren. Marianne Kohler Nizamuddin

Finden Sie Ihr Sommerglück

Wohnen im Freien: Verbringen Sie so viel Zeit wie möglich draussen. Accessoires und Foto: Broste

Der heisse, endlose, sorgenlose, geliebte Sommer ziert sich dieses Jahr. Doch es gibt sie, diese wunderbaren Sommermomente. Verpassen Sie sie nicht und nehmen Sie sich Zeit zum Chillen, Verweilen, Verreisen und Verlieben. Entdecken Sie Neues, probieren Sie es aus und nehmen Sie Ihre Träume ernst.

Lernen Sie «la Joie de Vivre»

Funktioniert auch in der eigenen Stadt: Ein Ferienm oment im Lieblingscafé . Foto: @victoriasteiner

Lebensfreude steckt in vielen kleinen Dingen, Gesten und Begegnungen. Schön, dass unser Alltag im Sommer nun freier ist. Gönnen Sie sich also wieder das Frühstück im Lieblingscafé, lesen Sie Zeitung oder ein Buch. Schreiben Sie eine Postkarte oder ein Gedicht – und planen Sie. Keine Jahreszeit inspiriert so sehr zu Neuem wie der Sommer. Und wenn Sie nach diesem Bild gerade Lust bekommen haben, nach Paris zu reisen, dann tauchen Sie wieder einmal in die wunderschöne Instagram-Welt von Victoria Steiner ein, die Paris und natürlich auch andere Entdeckungen so inspirierend zeigt, dass man gleich noch mehr Lust auf Neues bekommt.