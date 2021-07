Neues Angebot für Rollstuhlfahrer – So wird der Ballenberg für jeden zum Erlebnis «Ballenberg à la carte»: So nennt das Freilichtmuseum einen rollstuhlgängigen Rundgang, auf dem bei zwölf Häusern ein Kurzfilm abgerufen werden kann. Anne-Marie Günter

Leonie und Vater Andreas Villa holen sich per Smartphone Informationen zum Bauernhaus aus La Chaux-de-Fonds, vor dem sie sich gerade befinden. Foto: PD

À la carte? Zum Beispiel ein Laucheintopf im Haus von La Chaux-de-Fonds, eine Rauchwurst im Bauernhaus von Madiswil und eine schön gedeckte Tafel in der Villa Schafroth aus Burgdorf. Aber wirklich kulinarisch ist der neue Rundgang im Freilichtmuseum, der «Ballenberg à la carte» getauft wurde, nur am Rand. Zwölf Gebäude im westlichen Teil des Museums sind für Rollstuhlfahrende mit Rampen besser zugänglich gemacht worden, und für jedes entstand ein Kurzfilm, der per QR-Code abgerufen werden kann.

Per Lift wird für Leonie das Haus aus Burgdorf zugänglich gemacht. Vater Andreas Villa hilft mit. Foto: PD

«From nose to tail»

Da wird eben im Jura-Haus unter dem riesigen Holzkamin Laucheintopf gekocht. Und im Haus von Madiswil erzählt Manuel Strasser vom Förderverein Bauernhoftiere, wie die «Söili» ins Mittelland kamen und was alles aus ihnen hergestellt wurde: «From nose to tail» – von der Nase bis zum Schwanz. Die Themen sind vielfältig, Fachleute geben, professionell anmoderiert, Auskunft. Im Haus von Villnachern zeigt die Hutmacherin Anna Danz, wie man Strohhüte macht. Es war ein Handwerkerhaus. Aktenkundig ist, dass als letzter Nutzer vor Ort Kaspar Spielmann im Zweiten Weltkrieg darin Soldatenschuhe flickte.