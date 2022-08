Menuhin Festival in Boltigen – So wird das Rückgrat gestärkt Akkordeon und Mandoline lösten sich aus der Ecke und feierten in der Obersimmentaler Kirche ein Fest der Klänge und Sinne. Dank einer Lettin und einem Israeli. Svend Peternell

Präsenz und Hingabe: Akkordeonistin Ksenija Sidorova und Mandolinist Avi Avital in der Kirche Boltigen. Foto: PD / Christine von Siebenthal



Da machen zwei gerade mächtig auf Schub und Eigenwerbung. Sie: Ksenija Sidorova (34), Lettin, stolz im Rückgrat, gerade im Blick, ihre Sinnlichkeit voll in die Waagschale werfend. Selbstbewusst breitet sie ihr Instrument wie einen Fächer aus und ergötzt sich an der Polyfonie. Genau, an den verschiedenen Stimmen ihres Klanggeräts, die sie selbstständig linear führt. Ihr Instrument: das mächtige Akkordeon, das auch dräuend rauschen und sich zurücknehmen kann.