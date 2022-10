Sweet Home: 10 Wohnideen für Tisch und Stuhl – So wird das Esszimmer schöner Nun essen wir wieder drinnen und laden öfters Freunde ein. Kümmern Sie sich um Ihr Esszimmer und stimmen Sie es auf die gastliche Zeit ein. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Moderne Eleganz

Flexibler Holztisch und leichte Stühle. Foto über: Entrance

Mit den kommenden kurzen Tagen und langen Nächten kommt die Zeit, in der man wieder gerne fein kocht, Freunde einlädt und sich zusammen an den Tisch setzt. Da in den letzten beiden Wintern die Pandemie das gesellschaftliche Beisammensein stark beeinflusst hat, haben wir uns eher im engeren Kreis an kleine Tische gesetzt. Und in diesem heissen, schönen und langen Sommer sassen wir vornehmlich draussen. Nun ist es also Zeit, das Esszimmer genauer anzuschauen und es auf die gastliche Zeit vorzubereiten.