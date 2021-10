Kinder und Jugendliche in Thun – So will die Stadt mit dem Volk das Leitbild entwickeln Thun soll für Kinder, Jugendliche und Familien noch attraktiver werden. Ab Donnerstag können nun alle Interessierten ihre Ideen und Wünsche einbringen. PD

Was ist bei Kindern und Jugendlichen in Thun gefragt – und was weniger? Bild des sanierten Spielplatzes beim TCS-Camping Gwatt in Thun. Foto: Steve Wenger

Es ist das erklärte Ziel der Stadt Thun, für Familien und junge Menschen noch attraktiver zu werden. Seit drei Jahren ist sie mit dem Unicef-Label «Kinderfreundliche Gemeinde» zertifiziert. Zudem ist die Stärkung des Generationenmiteinanders ein Legislaturziel des Gemeinderates. «Das Wohl der jungen Bevölkerung liegt uns am Herzen. Unser Anspruch ist es, die Kinder- und Jugendpolitik weiter zu stärken und noch besser zu verankern», sagt Gemeinderat Roman Gimmel (SVP), Vorsteher der Direktion Bildung, Sport und Kultur.

Ende 2020 beauftragte der Gemeinderat das Amt für Bildung und Sport mit der Erarbeitung eines Kinder- und Jugendleitbilds. Es soll die Werte der Kinder- und Jugendpolitik festigen und die strategische Grundlage für die Ausrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bilden. Weil insbesondere auch die Meinung von Kindern, Eltern und weiteren Interessierten gefragt ist, startet die Stadt jetzt einen «partizipativen Prozess», wie sie am Mittwoch mitgeteilt hat.

Onlineumfrage und ein Caravan

Los gehts am Donnerstag, 21. Oktober – in mehreren Schritten. «Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollen aufzeigen können, womit sie in Thun zufrieden sind und wo sie Entwicklungspotenzial für die Stadt sehen bezüglich der Kinderfreundlichkeit», hält die Stadt fest. Eltern von Kindern bis 6 Jahre können ihre Anliegen in einer Onlineumfrage kundtun.

«Wir freuen uns, wenn möglichst viele Personen mit unterschiedlichen Perspektiven ihre Meinung kundtun und das Kinder- und Jugendleitbild auf diese Weise mitprägen.» Roman Gimmel (SVP), Vorsteher der Direktion Bildung, Sport und Kultur

Am 21. und 22. Oktober finden in den Tagesschulen Martinspark und Pestalozzi spielerische Workshops mit Kindern statt. Sie werden eingeladen, sich zu überlegen, an welchen Orten welche ihrer Bedürfnisse erfüllt werden. Zudem sind an zwei Wochenenden städtische Kinder- und Jugendarbeitende mit einem Caravan unterwegs. «An beliebten Treffpunkten nehmen sie die Bedürfnisse der Jugendlichen auf», heisst es.

Workshop am 24. November

Die Erkenntnisse aus allen Befragungen werden in einem Workshop mit Fachpersonen sowie Interessierten diskutiert, ergänzt und weiterverarbeitet. Der Anlass findet am 24. November um 18 Uhr im Rathaus statt. «Wir freuen uns, wenn möglichst viele Personen mit unterschiedlichen Perspektiven ihre Meinung kundtun und das Kinder- und Jugendleitbild auf diese Weise mitprägen», so Gemeinderat Gimmel. Interessierte können sich ab Donnerstag unter www.thun.ch/kinderundjugendleitbild anmelden.

Nach dem Workshop wird – unter Einbezug der Ergebnisse aus der Partizipation – das Leitbild erarbeitet. Es soll auch den konkreten Handlungsbedarf für weiterführende Massnahmen aufzeigen. «Sie bilden gleichzeitig die Basis für den Aktionsplan II zur Rezertifizierung des Unicef-Labels ‹Kinderfreundliche Gemeinde› im Herbst 2022», so die Stadt.

