Neues Schulhaus in Langnau – So will die BWO auf der Kniematte bauen Das Resultat des Studienauftrags liegt vor. Für die heilpädagogische Schule soll hinter der Sporthalle ein L-förmiges Gebäude realisiert werden. Susanne Graf

Der künftige Schulhof der heilpädagogischen Schule soll viel Platz für Spiele und Begegnungen bieten. Visualisierung: PD/Website BWO Langnau

Fünf Planerteams hatten sich qualifiziert. Sie konnten im Auftrag der Langnauer Stiftung BWO (einst Behindertenwerke Oberemmental) Projektvorschläge erarbeiten für den Bau einer Schulanlage auf der Kniematte. Denn die Stiftung will mit ihrer heilpädagogischen Schule näher zum Dorfzentrum rücken.

Und sie will, dass die ihr anvertrauten Kinder mit Beeinträchtigung regelmässig in Kontakt treten mit den Schülerinnen und Schülern der Regelschule Oberfeld. So sagt es BWO-Geschäftsführerin Kathrin Wanner in einer Videobotschaft.

Ausgelöst wurden die Bauabsichten der Stiftung aber, weil das Gebäude beim Dahlia Lenggen alt geworden sei und nicht mehr saniert werden könne. Dort ist die heilpädagogische Schule seit über 50 Jahren eingemietet. Mit dem örtlichen Näherrücken zur Regelschule setze sie die kantonale Bildungsstrategie in die Praxis um, sagt Renate Strahm.