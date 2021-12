Bilanz nach 100 Tagen – So will der neue BLS-Chef die Baustellen anpacken Daniel Schafer will die zahlreichen Probleme des Bahnunternehmens angehen. Wie genau, lässt seine Auslegeordnung teilweise offen. Carlo Senn

Daniel Schafer möchte die Probleme anpacken; wie das genau geschehen soll, ist unklar. Foto: Adrian Moser

Daniel Schafer steht nun seit 100 Tagen an der Spitze des krisengeschüttelten Berner Bahnunternehmens BLS. Der ehemalige Chef des Stadtberner Energieunternehmens Energie Wasser Bern (EWB) folgte auf Bernard Guillelmon, der im Oktober 2020 zurückgetreten war. Übergangsweise hatte Vizechef Dirk Stahl das Unternehmen geführt.



Die Liste der Baustellen des neuen Chefs ist lang. Die unschöne Subventionsaffäre, der schwelende Blausee-Skandal, Kostenexplosion beim Lötschbergtunnel, Widerstand gegen eine Werkstatt im Berner Chlyforst. Zudem führt die Corona-Krise beim Berner Bahnunternehmen zu grossen Einbrüchen bei der Auslastung der Züge.



Am Mittwoch hat sich Schafer in einer Videokonferenz vor Journalisten dazu geäussert, wie er die Probleme angehen will.