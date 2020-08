Ausgangslage

Am Montag geht der Unterricht an den Berner Schulen wieder los. Der Kanton Bern will heute festlegen, welche Schutzmassnahmen gegen das Virus gelten sollen.

Es ist davon auszugehen, dass die Volksschulen ihren Präsenzunterricht wie vor den Sommerferien weiterführen werden.

In den Mittel- und Berufsfachschulen dürften die Massnahmen aber verschärft werden. Für sie hat der Kanton ein Schutzkonzept mit vier möglichen Szenarien erarbeitet. (Hier geht es zum ausführlichen Artikel). Nachdem gestern die Präventionsmassnahmen des Könizer Lerbermatt-Gymers bekannt wurde, wird wohl Szenario 2 zur Anwendung kommen: Maskenpflicht, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, 3 Meter Abstand beim Singunterricht und möglichst kein Wechseln der Unterrichtsräume.

Informieren werden Bildungsdirektorin Christine Häsler, Theo Ninck, Vorsteher des Mittelschul- und Berufsbildungsamts sowie Erwin Sommer, Vorsteher des Amtes für Kindergarten, Volksschule und Beratung. (ske)