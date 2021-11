Digitaltag in der Stadt Bern – So will Bern zur «digitalen Haupt­stadt» werden Fake News, elektronische Demokratie und digitale Verwaltung: Am Digitaltag vom Mittwoch will die Stadt Bern demonstrieren, wie die Region «smarter» werden soll.

Die Stadt Bern will digitaler werden. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Einen ganzen Tag lang präsentiert die Stadt Bern mit Partnern am Mittwoch, welche Bemühungen sie in Sachen Digitalisierung der Hauptstadtregion unternimmt. Dabei treten 100 Expertinnen und Experten unter anderem zu den Themen Fake News, künstliche Intelligenz oder digitale Demokratie auf. Es ist der dritte Anlass, der in Bern unter dem Schirm des schweizerischen Digitaltags stattfindet.

Im Rahmen des Anlasses hat eine Jury drei Projekte prämiert, die Bern zur «smartesten Hauptstadtregion» machen sollen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Dazu gehört eine App, mit der der Stand von Verwaltungsgeschäften verfolgt werden kann, die Idee für eine Drohnenshow statt eines Feuerwerks zum 1. August auf dem Gurten sowie ein Angebot der Kornhausbibliotheken, das den Zugang zu Computer und Internet fördern werden soll.

Die Preisverleihung findet am Mittwochnachmittag statt. Der Anlass kann am Mittwoch ab 7. 30 Uhr auf der Webseite der Stadt Bern im Livestream verfolgt werden.

pd/zec

