Thun/Oberland: Wirtschaft – So wenige Arbeitslose wie seit 2008 nicht mehr Der Rückgang bei den Arbeitslosenzahlen hält an – auch im Berner Oberland. Hier liegt die Quote derzeit nirgends höher als bei 1 Prozent. PD/gbs

Das Baugewerbe ist eine der Branchen, die für den anhaltenden Rückgang bei den Arbeitslosenzahlen im Kanton Bern sorgt. Im Bild die Baustelle beim Thuner Maulbeerkreisel im Juni 2022. Foto: Patric Spahni

Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern ist im April erstmals seit Juli 2008 wieder auf unter 8000 Personen gesunken und liegt somit auf einem äusserst tiefen Niveau. «Die Arbeitslosenquote erreicht mit 1,4 Prozent das Rekordtief – wie bereits im Herbst 2022», teilt die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion (WEU) mit. Insgesamt ging die Zahl der Erwerbslosen im April um 274 Personen auf 7851 zurück.

Wesentlicher Treiber der Abnahme war das Baugewerbe, in dem saisonbedingt ein Rückgang der Arbeitslosen um 144 Personen verzeichnet wurde. «Die übrigen Branchen wiesen wie in den Vormonaten leicht sinkende oder stabile Arbeitslosenzahlen auf», so die WEU. Bereinigt um saisonale Einflüsse sei die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat stabil geblieben. Saisonbereinigt beträgt die Quote ebenfalls 1,4 Prozent.

Spitzenreiter Frutigen-Niedersimmental

Geographisch aufgeschlüsselt ist die Arbeitslosigkeit in acht von zehn Verwaltungskreisen zurückgegangen. Kantonsweit am tiefsten ist die Quote im Kreis Frutigen-Niedersimmental mit 0,6 Prozent (unverändert); im Kreis Thun beträgt sie 1,0 Prozent (-0,2). In den Verwaltungskreisen Obersimmental-Saanen (1,0) und Interlaken-Oberhasli (0,7) nahm die Arbeitslosigkeit mit je 0,1 Prozentpunkten leicht zu, «was auf den saisonalen Nachfragerückgang im Tourismus zurückzuführen ist», schreibt die WEU.

Am höchsten war die Arbeitslosigkeit im Kreis Biel mit 2,8 Prozent. Verglichen mit dem April 2022 sind im Kanton Bern 2111 Personen weniger arbeitslos.

