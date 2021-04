Baupläne von Digitec Galaxus – So wehrt sich das kleine Dorf gegen den Konzern In Utzenstorf will die Migros ein Logistikzentrum für ihre Tochterfirma bauen. Das bereitet Behörden und Bewohnern des Nachbardorfs Wiler Sorgen. Regina Schneeberger

Er will den Bau des Logistikzentrums verhindern: Wilers Gemeindepräsident Christoph Jutzi. Foto: Christian Pfander

Die Hauptstrasse führt mitten durchs beschauliche Dorf wie eine pulsierende Ader. Links und rechts fügen sich die Einfamilienhäuser zu Wohnquartieren zusammen, Trampoline, Kaninchengehege, Windräder stehen in den Gärten. Von den Bewohnerinnen und Bewohnern Wilers hört man an diesem Vormittag in den Frühlingsferien aber nicht viel – das Vogelgezwitscher vermischt sich mit dem Rauschen des Verkehrs.

Gemeindepräsident Christoph Jutzi steht am Rand der Hauptstrasse, blickt besorgt in Richtung Süden. Nur einen knappen Kilometer vom Dorfkern entfernt befindet sich in der Nachbargemeinde Utzenstorf die grösste Industriebrache des Kantons Bern: Sie misst 320’000 Quadratmeter, das entspricht einer Fläche von rund 80 Fussballfeldern. «Dass dort früher oder später gebaut wird, war uns bewusst», sagt Jutzi. Aber das, was nun entstehen solle, das gehe nicht.